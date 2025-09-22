پلمب ۵ واحد اقامتی متخلف در رامیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: در پی انتشار گسترده تخلف پنج واحد اقامتی و مطالبات شهروندان در خصوص برخورد قاطعانه با این واحد اقامتی بلافاصله دستور قضائی اخذ و ماموران این فرماندهی در عملیات طی برخورد باگرداننده این واحدها، توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی پلمب شدند.

وی افزود: واحدهای اقامتی متخلف با همکاری دستگاه قضائی و صدور سریع مجوز قانونی، گردانندگان این واحدهای اقامتی به پلیس امنیت عمومی شهرستان احضار شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامیان گفت: انتظار است شهروندان هرگونه موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند تا اقدام عملی به موقع از سوی پلیس انجام شود.