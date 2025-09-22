  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

پلمب ۵ واحد اقامتی متخلف در رامیان

پلمب ۵ واحد اقامتی متخلف در رامیان

رامیان-فرمانده انتظامی شهرستان رامیان از پلمب پنج واحد اقامتی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: در پی انتشار گسترده تخلف پنج واحد اقامتی و مطالبات شهروندان در خصوص برخورد قاطعانه با این واحد اقامتی بلافاصله دستور قضائی اخذ و ماموران این فرماندهی در عملیات طی برخورد باگرداننده این واحدها، توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی پلمب شدند.

وی افزود: واحدهای اقامتی متخلف با همکاری دستگاه قضائی و صدور سریع مجوز قانونی، گردانندگان این واحدهای اقامتی به پلیس امنیت عمومی شهرستان احضار شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامیان گفت: انتظار است شهروندان هرگونه موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند تا اقدام عملی به موقع از سوی پلیس انجام شود.

کد خبر 6598504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها