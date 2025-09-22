  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۷

پلمب واحدهای صنفی متخلف در مینودشت

پلمب واحدهای صنفی متخلف در مینودشت

مینودشت-سرپرست فرماندهی انتظامی مینودشت، از پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در اجرای طرح آرامش در شهر و نظارت و کنترل واحد های صنفی در سطح اماکن عمومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یعقوب قزلسفلی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی در این شهرستان اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح ۶ واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی با دستور مقام قضائی پلمب شد.

سرپرست انتظامی شهرستان مینودشت، با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد خبر 6597357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها