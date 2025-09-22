پلمب واحدهای صنفی متخلف در مینودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یعقوب قزلسفلی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی در این شهرستان اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح ۶ واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی با دستور مقام قضائی پلمب شد.

سرپرست انتظامی شهرستان مینودشت، با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.