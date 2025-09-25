  1. استانها
  2. گلستان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

پلمب واحد صنفی متخلف در گالیکش

گالیکش- فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش از پلمب واحد صنفی متخلف دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون جهان تیغ اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی بر فروش قرص‌های روان گردان در واحد صنفی در سطح حوزه استحفاظی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان پس از هماهنگی با مرجع قضایی در بازدید بعمل آمده از این واحد صنفی انواع قرص‌های روان گردان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش با اشاره به اینکه متهم دستگیر و مغازه این فرد پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری بعمل آمد گفت: پلیس با افراد سودجو که سلامتی مردم را به خطر می‌اندازند برخورد قانونی می‌کند.

