پلمب ۲ واحدصنفی متخلف در گالیکش

گالیکش- فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش از پلمب دو واحد سفره خانه سنتی متخلف در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون جهان تیغ اظهار کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر تخلف دو واحد صنفی عرضه کننده قلیان بین جوانان و نوجوانان درشهرستان، موضوع در دستورکارماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با اقدامات تخصصی و هماهنگی با مرجع قضائی، در این راستا دو واحد صنفی پلمب و تعداد ۱۸ تنه قلیان جمع آوری و دو نفر در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش گفت: پلیس باهرگونه هنجارشکنی وتخلف اصناف که منجر به انحراف جوانان ونوجوانان می شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد و شهروندان باتماس با تلفن ۱۱۰ پلیس را در تامین امنیت یاری دهند.

