یک کشته و دو زخمی بر اثر انفجار منزل مسکونی در دهستان دشت روم بویراحمد

یاسوج-رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اثر انفجار منزل مسکونی در دهستان دشت روم بویراحمد یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفارفرد اظهار کرد: عصر دوشنبه بعد از اعلام خبر انفجار منزل مسکونی در روستای امیر آباد دهستان دشت روم بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس و هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که با اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، به مراکز درمانی انتقال یافتند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه عملیات رهاسازی پیکر فرد فوت‌شده از زیر آوار توسط تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر انجام شد، ادامه داد: علت اصلی این انفجار در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی اعلام می‌شود.

