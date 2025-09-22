یک کشته و دو زخمی بر اثر انفجار منزل مسکونی در دهستان دشت روم بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفارفرد اظهار کرد: عصر دوشنبه بعد از اعلام خبر انفجار منزل مسکونی در روستای امیر آباد دهستان دشت روم بلافاصله تیمهای عملیاتی اورژانس و هلالاحمر به محل اعزام شدند.
وی افزود: متأسفانه در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که با اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسینهای اورژانس، به مراکز درمانی انتقال یافتند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه عملیات رهاسازی پیکر فرد فوتشده از زیر آوار توسط تیمهای امداد و نجات هلالاحمر انجام شد، ادامه داد: علت اصلی این انفجار در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمعبندی نهایی اعلام میشود.
