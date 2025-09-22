نیکخواه: کتاب خوب باید هم جذاب باشد و هم از قواعد نویسندگی تبعیت کند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر نیکخواه، شامگاه دوشنبه، در نشست پایانی دوره نویسندگی و آئین رونمایی از کتاب یکی از نویسندگان اسلامشهری اظهار داشت: همزمان با هفته دفاع مقدس، انتشار کتاب‌های ارزشمند در حوزه جنگ و جهاد اتفاقی مبارک و ماندگار است.

وی با اشاره به برگزاری دوره اخیر نویسندگی در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر افزود: این دوره می‌تواند زمینه ارتقای توانمندی نویسندگان محلی را فراهم کند و بسترساز تولید و انتشار آثار جدید در آینده باشد.

نیکخواه ادامه داد: دوره‌های آموزشی نویسندگی علاوه بر آموزش مبانی تخصصی این عرصه، به شناسایی و پرورش استعدادهای جوان کمک می‌کند و موجب رشد و بالندگی نویسندگان صاحب‌سبک خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر تاکید کرد: علاقه‌مندان به دنیای نویسندگی و نشر باید بیش از هر چیز به کیفیت نوشته‌های خود توجه داشته باشند تا آثارشان بتواند سهمی در ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: کتاب خوب باید هم ساختار و قواعد فنی نویسندگی را رعایت کند و هم برای مخاطب جذاب و خواندنی باشد تا بتواند جایگاه خود را در میان علاقه‌مندان پیدا کند.