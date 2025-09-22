  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۴

تاخیر ۲ ساعته آغاز به‌کار ادارات و مدارس در ۶ شهر خوزستان

اهواز - به دنبال افزایش آلودگی هوا ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، فعالیت ادارات و مدارس در ۶ شهرستان این استان روز سه‌شنبه اول مهرماه با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعیه این کارگروه، ادارات و مدارس در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه روز سه‌شنبه از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی دایر خواهند بود و نحوه فعالیت بانک‌ها نیز از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین از شهروندان خواسته شده برای حفظ سلامت خود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرن د.

