به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعیه این کارگروه، ادارات و مدارس در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه روز سه‌شنبه از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی دایر خواهند بود و نحوه فعالیت بانک‌ها نیز از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین از شهروندان خواسته شده برای حفظ سلامت خود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرن د.