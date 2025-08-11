ادارات خوزستان در روز چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی روند افزایشی دمای هوا و درخواست شرکت‌های توزیع و انتقال برق استان برای پایداری شبکه برق، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، با تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه موافقت کرد. این تصمیم در راستای مدیریت مصرف انرژی و پیشگیری از اختلال در شبکه برق استان اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها طبق تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها تعیین خواهد شد. همچنین مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدماتی و نوبت‌کاری از این تعطیلی مستثنی بوده و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.