  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۶:۴۷

راه و شهرسازی قهرمان مسابقات فوتسال کارگری خراسان شمالی شد

راه و شهرسازی قهرمان مسابقات فوتسال کارگری خراسان شمالی شد

بجنورد- مسئول انجمن فوتسال کارگری خراسان شمالی گفت: مسابقات فوتسال ادارات، کارخانجات و شرکت‌ها با حضور ۱۲ تیم برگزار شد و تیم راه و شهرسازی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

محسن خالصی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پایان موفق مسابقات فوتسال ادارات، کارخانجات و شرکت‌های خراسان شمالی خبر داد.

وی در ادامه افزود: این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم و انجام ۲۴ دیدار تا مرحله نهایی برگزار شد.

مسئول انجمن فوتسال کارگری خراسان شمالی بیان کرد: تیم راه و شهرسازی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم آموزش و پرورش در جایگاه دوم ایستاد و تیم بانک رفاه به مقام سوم دست یافت.

خالصی در ادامه تأکید کرد: هدف از برگزاری این مسابقات، ترویج ورزش همگانی در محیط‌های کاری، ایجاد شور و نشاط بین کارکنان و تقویت روحیه همدلی و همکاری در مجموعه‌های اداری و کارگری خراسان شمالی است.

کد خبر 6598631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها