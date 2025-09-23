راه و شهرسازی قهرمان مسابقات فوتسال کارگری خراسان شمالی شد

محسن خالصی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پایان موفق مسابقات فوتسال ادارات، کارخانجات و شرکت‌های خراسان شمالی خبر داد.

وی در ادامه افزود: این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم و انجام ۲۴ دیدار تا مرحله نهایی برگزار شد.

مسئول انجمن فوتسال کارگری خراسان شمالی بیان کرد: تیم راه و شهرسازی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم آموزش و پرورش در جایگاه دوم ایستاد و تیم بانک رفاه به مقام سوم دست یافت.

خالصی در ادامه تأکید کرد: هدف از برگزاری این مسابقات، ترویج ورزش همگانی در محیط‌های کاری، ایجاد شور و نشاط بین کارکنان و تقویت روحیه همدلی و همکاری در مجموعه‌های اداری و کارگری خراسان شمالی است.