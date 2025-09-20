  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

داور بین‌المللی فوتسال اهل خراسان شمالی راهی چین شد

داور بین‌المللی فوتسال اهل خراسان شمالی راهی چین شد

بجنورد- داور بین‌المللی فوتسال خراسان شمالی برای قضاوت در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، راهی چین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا رحیمی، داور بین‌المللی فوتسال خراسان شمالی برای قضاوت در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، شنبه شب راهی چین می‌شود

این داور با انتخاب کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در گروه E مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتسال مردان آسیا حضور خواهد داشت که تیم‌های چین، ویتنام، لبنان و هنگ‌کنگ در آن رقابت می‌کنند.

مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا در هشت گروه از ۲۹ شهریور تا ۳ مهر برگزار می‌شود و تیم ملی فوتسال مردان ایران نیز در گروه G با تیم‌های مالزی، امارات و بنگلادش رقابت خواهد کرد.

وی که ماه گذشته با موفقیت در تست‌های آمادگی جسمانی و اطلاعاتی AFC در سطح عالی داوری درخشید.

کد خبر 6595834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها