به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا رحیمی، داور بین‌المللی فوتسال خراسان شمالی برای قضاوت در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، شنبه شب راهی چین می‌شود

این داور با انتخاب کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در گروه E مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتسال مردان آسیا حضور خواهد داشت که تیم‌های چین، ویتنام، لبنان و هنگ‌کنگ در آن رقابت می‌کنند.

مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا در هشت گروه از ۲۹ شهریور تا ۳ مهر برگزار می‌شود و تیم ملی فوتسال مردان ایران نیز در گروه G با تیم‌های مالزی، امارات و بنگلادش رقابت خواهد کرد.

وی که ماه گذشته با موفقیت در تست‌های آمادگی جسمانی و اطلاعاتی AFC در سطح عالی داوری درخشید.