به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه شورای عالی معادن در خصوص لغو مصوبه موضوع مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه‌های اکتشاف با شماره ۶۰۵۳۱۳۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: موضوع لغو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورایعالی معادن ابلاغی به شماره ۲۸۴۶۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰) در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر لغو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۸۴۶۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰) با توجه به مکاتبات عدیده واصله از ادارات کل صنعت معدن و تجارت تابعه و دفتر اکتشاف موجود در پرونده دبیرخانه شورایعالی معادن و موکدا به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای و با عنایت به رصد مشکلات مربوطه، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو رأی به کان لم یکن نمودن مفاد مصوبه صدرالاشاره صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است ساز و کار اجرایی لزوم ارائه درخواست جهت تمدید پروانه‌های اکتشاف در موعد مقرر با قید فوریت توسط دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در سامانه کاداستر پیش بینی و اجرایی خواهد گردید.»

لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.

