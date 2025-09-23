دریافت هرگونه وجه در مدارس دولتی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع سال تحصیلی، دغدغه تأمین نیازهای دانش‌آموزان در سایه گرانی‌ها، بار دیگر در میان خانواده‌ها نمایان می‌شود. بسیاری از والدین بر این باورند که هزینه‌های تحصیل تنها به خرید کیف و لوازم‌التحریر محدود نمی‌شود، بلکه برخی مدارس علاوه بر هزینه ثبت‌نام، در طول سال مبالغی را با عناوین مختلف مانند هزینه برگه‌های امتحانی، کمک به مدرسه یا خرید هدیه برای دانش آموزان دریافت می‌کنند.

حتی در برخی موارد، تحویل کارنامه دانش‌آموز منوط به پرداخت این هزینه‌ها شده و والدین را ناچار به پرداخت مبالغی اجباری می‌کند.

این در حالی است که مسئولان آموزشی، دریافت چنین هزینه‌هایی را غیرمجاز می‌دانند. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این روند، نظارت‌ها باید تشدید شود تا خانواده‌ها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از این بابت دغدغه‌ای نداشته باشند.

مهدی مرتضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در این خصوص با اشاره به غیرقانونی بودن دریافت حتی یک ریال از والدین در مدارس دولتی بیان کرد: مدارس عادی دولتی حق ندارند مبلغی به عنوان حق ثبت‌نام از دانش‌آموزان دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در این مدارس تنها مبلغ بیمه و کتب درسی باید اخذ شود، ادامه داد: همچنین دریافت هزینه صدور کارنامه نیز مورد تأیید نیست.

مرتضوی اظهار داشت: در این مدارس والدین دانش‌آموزان می‌توانند به صورت کاملاً اختیاری مبالغی را به مدرسه اهداء یا جهت حضور دانش‌آموز خود در اردوها و کلاس‌های فوق برنامه پرداخت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در مدارس تیزهوشان چیزی به عنوان شهریه نداریم، گفت: در مدارس هیئت‌امنایی دریافت مبالغ مورد تأیید هیئت‌امنا مجاز بوده اما هر مبلغ بالایی و به صورت اجباری مورد تایید نیست.

وی با بیان اینکه مردم استان می‌توانند هرگونه تخلف و شکایت را با شماره تماس ۳۲۴۲۴۷۳۴ درمیان بگذارند، گفت گشت‌های مشترک با اداره صمت جهت نظارت بر بازار لوازم‌التحریر، شهریه مدارس و هزینه‌های فرم مدارس مشغول به کار هستند.