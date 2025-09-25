باید بالای سر بازیکنان ایرانی «زور» فنی باشد؛ پرسپولیس هنوز مطلوب نیست

بابک حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اوضاع و شیوه بازی پرسپولیس در ۴ هفته ابتدایی فصل بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال کشور گفت: واقعیت این است که پرسپولیس هنوز به فرم ایده آل نرسیده و تاکتیک خاصی در این ۴ هفته از تیم شاهد نبودیم که همین نکته باعث رنجش هوادران شده است. در یک دهه اخیر پرسپولیس اینطور که در فصل جدید فوتبال بازی می‌کند، به میدان نرفته بود.

حاتمی در خصوص بازیکنان جدید پرسپولیس ادامه داد: چند فصلی در لیگ برتر باب شده که بازیکنان با قراردادهای میلیاردی گران قیمت برای باشگاه‌ها به میدان می‌روند. آنها این نکته را فراموش نکنند که باید طوری بازی کنند که هواداران راضی باشند.

وی با انتقاد از بازیکنانی که تابستان به پرسپولیس پیوستند تاکید کرد: به جز رضا شکاری که متأسفانه دچار مصدومیت شد، سایر بازیکنان جدید تیم در حد و اندازه پرسپولیس ظاهر نشدند و در ۴ هفته اخیر ندیدیم که اصطلاحاً کار را در بیاورند. آن‌ها باید قدر پیراهنی را که بر تن می‌کنند بدانند و بیشتر تلاش کنند. بازیکنان قدیمی هم همان عملکرد همیشگی را دارند، اما باید بیشتر تلاش کنند که پرسپولیس را به جایگاه اصلی‌اش برسانند.

حاتمی درباره تساوی آخرین بازی پرسپولیس مقابل چادرملو و شعار «حیاکن، رهاکن» هواداران به وحید هاشمیان افزود: انتظار هواداران باتوجه به عملکرد دهه اخیر پرسپولیس همواره قهرمانی بوده است. البته موافق خلق صحنه‌های بازی آخر از سوی تماشاگران نیستم و فکر می‌کنم آن‌ها هواداران واقعی پرسپولیس نیستند. هاشمیان جنتلمن و باشخصیت است اما باید خروجی کار را ببینیم. او در اروپا قوی ظاهر شده بود اما فکر می‌کنم انتقال تفکرات او به بازیکنان به درستی صورت نمی‌گیرد، یعنی سبکی که مد نظر هاشمیان است اجرا نمی‌شود و این مشکل ریشه در شخصیت او دارد.

حاتمی در اظهار نظری عجیب تصریح کرد: سبک بازیکنان ایرانی اینگونه است که باید زور فنی بالای سرشان باشد. حتی سرمربیان خارجی وقتی به ایران می‌آیند، برای احقاق حق با پرخاشگری در کنار زمین و تمرین ظاهر می‌شوند، چون می‌دانند غیر از این نتیجه نخواهند گرفت. به نظرم اگر این مشکل در شخصیت هاشمیان تصحیح شود، پرسپولیس قطعاً مدعی قهرمانی خواهد بود!

پیشکسوت فوتبال در پایان درباره بازی هفته پنجم پرسپولیس مقابل ملوان خاطرنشان کرد: بازی سختی با ملوان وجود دارد. ملوان تیم ریشه‌داری است و بازیکنان جوانی دارد. مازیار زارع هم تجربه کافی در لیگ‌برتر دارد و در ملوان به خوبی جا افتاده است. امیدوارم پرسپولیس از ابتدا برای بردن، بازی رو به جلو کند در غیر این‌صورت یکی از بازی‌های سخت این تیم در فصل جاری خواهد بود.