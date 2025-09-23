حجت‌الاسلام محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کنگان شهری صنعتی است و پالایشگاه، شرکت‌های پتروشیمی، نفتی و… زیادی در این منطقه مستقر و فعال هستند و در این راستا کارگران زیادی نیز مشغول به کار هستند.

وی ضمن اشاره به تأخیر پرداخت حقوق کارگران در پارس جنوبی ادامه داد: این موضوع موجب گلایه‌مندی نیروها به‌ویژه کارگران شده است و روا نیست که در این شرایط دشوار و در آستانه سال تحصیلی؛ کارگران با عدم دریافت حقوق و دست مزد دست و پنجه نرم کنند.

خطیب جمعه کنگان با استناد به احادیث اسلامی در خصوص حقوق کارگران گفت: در خطبه‌های نماز جمعه چندین مرتبه در خصوص پرداخت به موقع حقوق کارگران تذکرات لازم داده شده است و اعلام شده که تأخیرهای چندماهه در راستای پرداخت حقوق کارگران جایز و قابل قبول نیست.

حجت الاسلام محمودی به عدم پرداخت حقوق چند ماهه کارگران و نیروهای شاغل در فاز ۱۴ پارس جنوبی، اظهار کرد: در این شرایط اقتصادی دشوار، به‌ویژه در آستانه سال تحصیلی، نباید کارگران و خانواده‌هایشان با مشکلات معیشتی و تأخیر در حقوق و مزایا روبه‌رو شوند، زیرا شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که باید برای گذارن امورات روزانه حتماً پولی در دسترس خانواده‌ها باشد.

وی افزود: از دستگاه‌های مسئول به ویژه قوه قضائیه درخواست شد تا با ورود جدی، شرکت‌ها را ملزم به پرداخت معوقات کارگران نمایند و اجازه ندهند حقوق کارگران در صنعت نفت و گاز تضییع شود.

امام جمعه کنگان بوشهر بیان کرد: موضوع در سطح شهرستان بیان شده است و خوشبختانه مقامات محلی به این موضوع ورود کرده‌اند و در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است و تا حصول نتیجه مطلوب این پیگیری توسط مسئولان ادامه دارد.