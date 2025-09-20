موتورسوار ۲۰ ساله بر اثر برخورد با گاردریل در بجنورد جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن یزدانی اظهار کرد: در پی برخورد شدید موتورسیکلت با گاردریل در محور بجنورد به شیروان، راکب ۲۰ ساله در دم جان باخت و سرنشین دیگر به شدت مجروح شد.

وی در ادامه افزود: این تصادف در نزدیکی پل شهید سلیمانی بجنورد رخ داد.

وی تصریح کرد: برخورد شدید موتورسیکلت با گاردریل کنار جاده باعث شد سر راکب با جسم سخت برخورد کرده و در دم جان ببازد، همچنین سرنشین دیگر موتورسیکلت به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه بجنورد با بیان اینکه نداشتن کلاه ایمنی و انجام حرکات خطرناک از عوامل مؤثر در وقوع این حادثه بوده است، تصریح کرد: علت دقیق سانحه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است