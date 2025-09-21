کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در ورودی شهرستان فاروج

سرگرد حجت‌الله عطایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره تردد یک خودروی مشکوک حامل سوخت قاچاق، مأموران پلیس آگاهی فاروج با اجرای طرح کنترلی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه نیسان در ورودی شهرستان شدند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و خودرو توقیف شد. متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی فاروج در پایان تأکید کرد: پلیس به صورت مستمر با قاچاقچیان سوخت و عوامل برهم زننده نظم اقتصادی کشور برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.