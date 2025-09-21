برگزاری بیش از ۶۰۰ برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در استان اردبیل

سرهنگ جهانبخش عطایی، اظهار کرد: شعار امسال هفته دفاع مقدس “ما فاتحان قله‌ایم” تعیین شده است و استان اردبیل با برگزاری بیش از ۶۰۰ برنامه فرهنگی، رزمی، آموزشی و اجتماعی، به یکی از محورهای اصلی گرامیداشت این مناسبت ملی تبدیل شده است.



وی با مقایسه‌ای تاریخی بین دوران پادشاهان گذشته و نظام جمهوری اسلامی افزود: در دوره پادشاهان خائن، بیش از میلیون‌ها متر مربع از خاک ایران در اختیار بیگانگان قرار گرفت، اما در هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک میهن به دشمن واگذار نشد.



معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: با اشاره به تقویم موضوعی برنامه‌های هفته دفاع مقدس بیان کرد: دوشنبه ۳۱ شهریورتجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، سه‌شنبه ۱ مهر بزرگداشت جوانان، علم و دانش، چهارشنبه ۲ مهرتجلیل از زنان مدافع حریم خانواده، پنجشنبه ۳ مهر تکریم شهیدان، جانبازان، آزادگان، جمعه ۴ مهر دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی مردمی، سربازان و معنویت، شنبه ۵ مهر گرامیداشت بسیجیان، جهادگران، روحانیت و عشایر، یکشنبه ۶ مهر ولایت‌مداری، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی، دوشنبه ۷ مهرتجلیل از فرماندهان و عزتمداران انجام خواهد شد.



سرهنگ عطایی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه بزرگ رزمی-فرهنگی “افلاکیان خاکی” و شبیه‌سازی مناطق شمال‌غرب با حضور ۱۰ هزار نفر از زائران راهیان نور، برپایی یادواره‌های شهدای جنگ ۸ ساله و شهدای جنگ ۱۲ روزه غزه، اجرای پویش‌های دانش‌آموزی همچون “همکلاسی مهربان” با توزیع لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار، اعزام کاروان‌های راهیان نور به مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در راستای جهاد تبیین، اجرای مراسم قرآنی، دعای ندبه و توسل به نیت شهدای مقاومت و مردم مظلوم غزه در هفته دفاع مقدس قابل توجه است.