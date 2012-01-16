اختصاص 2 میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس استثنایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هژبری در مراسم هم اندیشی وهوشمندسازی مدارس استثنایی که روز دوشنبه در فرهنگسرای شفق برگزار شد، با بیان اینکه تحول در آموزش و پرورش استثنایی کشور با توجه به سند جامع تحول بنیادین در حال شکل گرفتن است، افزود: عملیات سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش استثنایی کشور در حال انجام است.

هژبری با بیان اینکه 950 مدرسه بزرگ استثنایی در کشور وجود دارد، افزود: از میان 40 هزار معلم استخدامی در وزارت آموزش و پرورش، دوهزار و 300 نفر جذب آموزش و پرورش استثنایی کشور شدند؛ در دانشگاه‌ها نیز تعداد معلمانی که در بخش استثنایی به تحصیل می‌پردازند رو به افزایش بوده است.

وی با اشاره به هوشمندسازی مدارس استثنایی کشور اظهار کرد: در سال آینده تمام اعتبارات هوشمند سازی مدارس را به تجهیزات نرم افزاری اختصاص می دهیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، پرداختن به محتوا در شیوه‌های یادگیری در هوشمندسازی مدارس را جزو برنامه‌های اصلی دانست و گفت: برای هوشمندسازی مدارس استثنایی کشور امسال دو میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی افزود: در بیشتر استانهای کشور نرم‌افزار کودکان استثنایی پیش دبستانی آمده شده است که توسط کارشناسان مدارس استثنایی طراحی شده است؛‌ روی این نرم‌افزارها دو سال متوالی کار شده است و حتی کودکانی که از نظر حرکات دست با مشکل مواجه هستند می‌توانند به خوبی از کامپیوتر استفاده کنند.

