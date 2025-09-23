نمایشگاه روایت تحول دستگاه قضائی در استان سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه «روایت تحول» در کنگره سه هزار شهید استان سمنان به میزبانی مصلای امیر المومنین (ع) سمنان، بیان کرد: این نمایشگاه با تلاش پایگاه مقاومت بسیج عدل دادگستری استان و با مشارکت معاونت‌های مختلف دادگستری و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در استان برپا شده است.

وی با بیان اینکه شهدا نماد عزت، کرامت و استقلال ملت ایران هستند و زنده نگه‌داشتن یاد و راه آن‌ها، صرفاً یک حرکت نمادین نیست، بلکه وظیفه‌ای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که باید در متن زندگی و عملکرد نهادهای مسئول جاری باشد، افزود: دستگاه قضائی استان سمنان نیز خود را متعهد به حفظ این ارزش‌ها و ترجمه آن‌ها به اقدامات عملی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم می‌داند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین توضیح داد: این نمایشگاه با تمرکز بر جلب اعتماد عمومی، ارتقا شفافیت، تقویت پاسخگویی و مردمی‌سازی عدالت، بخشی از دستاوردهای تحول‌آفرین قوه قضائیه در استان را به نمایش می‌گذارد.

اکبری با بیان اینکه محورهای محتوایی خوبی برای «نمایشگاه روایت تحول» تدارک دیده شده است، گفت: این نمایشگاه شامل بخش‌هایی از جمله اقدامات آموزشی و قضائی، امور ثبتی، پزشکی قانونی، پیشگیری از وقوع جرم، تأسیسات ارفاقی، حفظ حقوق بیت‌المال، حقوق عامه، حمایت از اقتصاد مقاومتی، حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان، ارائه خدمات عمومی و ترویج فرهنگ صلح و سازش است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۴ دایر است، ابراز داشت: ارائه گزارش‌های تصویری و متنی از تحولات قضائی، ملاقات مردمی با مسئولان عالی شورای قضائی استان، مشاوره حقوقی و قضائی، ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی از جمله محورهای فعالیت این نمایشگاه است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین گفت: در این غرفه‌ها امور دیگری مانند دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق سامانه سجام، ثبت‌نام و به‌روزرسانی رایگان اطلاعات شهروندان در سامانه ثنا و عرضه محصولات تولیدی زندانیان در بخش حرفه‌آموزی نیز اجرا می‌شود.