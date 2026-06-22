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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

نقشه راه قضایی استان سمنان ترسیم شد؛ «سند تحول قضایی» در دست اجرا

نقشه راه قضایی استان سمنان ترسیم شد؛ «سند تحول قضایی» در دست اجرا

سمنان- رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اعلام عزم جدی برای پیاده‌سازی سند تحول و تعالی قوه قضائیه، گفت: تکریم مراجعان و صیانت از حقوق شهروندی بدون هیچ‌گونه اغماضی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌بهشتی، معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بیان کرد: توجه جدی به حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات قضایی مورد تأکید است.

وی به جایگاه والای دستگاه قضا در تحقق عدالت اجتماعی اشاره داشت و بیان کرد: صیانت از حقوق شهروندی، تکریم مراجعان و خدمت‌رسانی خالصانه و بی‌منت در چارچوب قانون اساسی از مهم‌ترین وظایف مجموعه قضایی کشور است و این رویکرد به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه تحقق عدالت بدون اعتماد عمومی امکان‌پذیر نیست، افزود: دستگاه قضایی در دوره جدید با تکیه بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه، برنامه‌های اصلاحی و ساختاری خود را با هدف افزایش رضایتمندی مردم، تسریع در رسیدگی‌ها و ارتقای شفافیت دنبال می‌کند.

اکبری با اشاره به اهمیت تعامل میان قوای سه‌گانه در حل مسائل کشور تصریح کرد: هم‌افزایی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت، نقش مهمی در کاهش مشکلات مردم و تسهیل روند خدمت‌رسانی دارد و این موضوع همواره مورد تأکید مسئولان عالی قضایی کشور بوده است.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه ولایت‌مداری و انسجام ملی در پیشبرد امور کشور یادآور شد: حرکت در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت میان مسئولان، از ارکان اصلی موفقیت در اجرای مأموریت‌های خطیر دستگاه قضایی به شمار می‌رود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به وضعیت عمومی کشور و مسیر توسعه و پیشرفت، خاطرنشان کرد: با همراهی مردم، تلاش مسئولان و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان روند رو به رشد کشور را تقویت کرد و زمینه امیدآفرینی بیشتری در جامعه فراهم آورد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت استمرار ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، تاکید داشت و افزود: رسیدگی دقیق، سریع و عادلانه به پرونده‌ها و مطالبات مردمی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی در استان سمنان است و در این مسیر هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

کد مطلب 6867888

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