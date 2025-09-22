به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست ظهر دوشنبه در در جشن عاطفه‌ها ویژه کلاس اولی‌ها در دبستان شهید کللی فرد خورموج خطاب به دانش‌آموزان گفت: امروز روز بسیار مهمی است؛ روزی که برای نخستین بار قدم به مدرسه می‌گذارید، از امروز، کلاس، کتاب، معلم و دوستان جدیدتان بخشی از زندگی شما خواهند بود، مدرسه جایی است که یاد می‌گیرید خوب فکر کنید، خوب حرف بزنید، خوب کار کنید و برای آینده روشن ایران آماده شوید.

امام جمعه دشتی با اشاره به حضور فرزند شهید ایمان قایدی در جمع دانش‌آموزان افزود: امروز در میان شما یک دوست ویژه نیز هست؛ فرزند شهیدی که پدرش برای امنیت و آرامش ما جان خود را فدا کرد و ما وظیفه داریم همواره یاد شهدا را زنده نگه داریم و راه آنان را با درس خواندن و خوب بودن ادامه دهیم.

امام جمعه دشتی در پایان خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: شما آینده ایران هستید و با تلاش، درس‌خواندن و مهربانی می‌توانید هم خانواده‌هایتان را خوشحال کنید و هم کشور عزیزمان را قوی‌تر بسازید.

در این مراسم فرزند شهید والامقام ایمان قایدی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مورد تقدیر قرار گرفت.