دانش آموزان با درس‌خواندن آینده کشور را قوی‌تر کنند

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: دانش آموزان با درس‌خواندن و مهربانی می‌توانند هم خانواده‌هایشان را خوشحال کنند و هم کشور را قوی‌تر سازند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست ظهر دوشنبه در در جشن عاطفه‌ها ویژه کلاس اولی‌ها در دبستان شهید کللی فرد خورموج خطاب به دانش‌آموزان گفت: امروز روز بسیار مهمی است؛ روزی که برای نخستین بار قدم به مدرسه می‌گذارید، از امروز، کلاس، کتاب، معلم و دوستان جدیدتان بخشی از زندگی شما خواهند بود، مدرسه جایی است که یاد می‌گیرید خوب فکر کنید، خوب حرف بزنید، خوب کار کنید و برای آینده روشن ایران آماده شوید.

امام جمعه دشتی با اشاره به حضور فرزند شهید ایمان قایدی در جمع دانش‌آموزان افزود: امروز در میان شما یک دوست ویژه نیز هست؛ فرزند شهیدی که پدرش برای امنیت و آرامش ما جان خود را فدا کرد و ما وظیفه داریم همواره یاد شهدا را زنده نگه داریم و راه آنان را با درس خواندن و خوب بودن ادامه دهیم.

امام جمعه دشتی در پایان خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: شما آینده ایران هستید و با تلاش، درس‌خواندن و مهربانی می‌توانید هم خانواده‌هایتان را خوشحال کنید و هم کشور عزیزمان را قوی‌تر بسازید.

در این مراسم فرزند شهید والامقام ایمان قایدی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مورد تقدیر قرار گرفت.

