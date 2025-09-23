  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

هوش مصنوعی تولید بستنی را متحول می‌کند

هوش مصنوعی تولید بستنی را متحول می‌کند

یک شرکت بستنی سازی قرار است از هوش مصنوعی استارت آپ شیلیایی NotCo برای تغییر فرمول محصولات و همچنین خلق بستنی های جدید استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مگنوم تصمیم دارد با استفاده از هوش مصنوعی NotCo میزان کالری در بستنی را بررسی کند و محصولات جدید گیاهی بسازد و علاوه بر آن به مدیریت افزایش هزینه های کالا نیز کمک کند.

به گفته مدیر ارشد تحقیق، طراحی و نوآوری شرکت بستنی سازی مگنوم مشتریان می خواهند از بستنی لذت ببرند اما به دنبال وعده های کوچکتر و محصولات حافظ محیط زیست تری هستند. مگنوم که برنده ای بن اند جری و کورنتو را نیز در بر می گیرد یکی از ۱۲ شرکت تولید کننده کالای مصرفی است که برای تحول محصولاتش با NotCo همکاری می کند.

طی چند سال قبل بیشتر تولید کنندگان مواد غذایی از هوش مصنوعی این شرکت برای واکنش سریع تر به تغییر ذائقه مشتریان استفاده کرده اند. شرکت‌ها از فناوری NotCo جهت یافتن جایگزین‌هایی برای رنگ‌های مصنوعی، کاهش میزان شکر و خلق طعم‌های محبوبی مانند شکلات دوبی استفاده می کنند.

کد خبر 6598910
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها