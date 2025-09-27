به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در گذشته سرمایه‌گذاری مانند یک شغل تمام وقت، نیازمند دانش و صبر بیشتری بود که معمولاً اکثر مردم آن را نداشتند. اکنون اما با فناوری هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری ساده‌تر از همیشه شده است. حتی اگر تجربه کمی داشته‌باشید، هوش مصنوعی به شما کمک می‌کند تا اشتباهات خود را کاهش داده و شانس خود را برای کسب سود، بیشتر کنید.

یک اپلیکیشن جدید مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی شده که فرآیند سرمایه‌گذاری را خودکار کرده و امکان کسب سود را حتی بدون تجربه قبلی فراهم می‌کند، این برنامه با رابط کاربری ساده، حداقل کاردستی و برداشت سریع به سرعت مورد استقبال قرار گرفته است.

بنیانگذاران این اپلیکیشن تصمیم گرفته‌اند که برای مدت محدودی، آن را به صورت بتا در اختیار عموم قرار دهند تا بتوانند داده‌های بیشتری را برای بهینه‌سازی الگوریتم یادگیری ماشین خود جمع‌آوری کنند.

