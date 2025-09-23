نامگذاری خیابانی در تهران به نام استاد فریدون شهبازیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران از نامگذاری یکی از معابر منطقه به نام استاد فریدون شهبازیان هنرمند پیشکسوت خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.

قمی ضمن اعلام این خبر گفت: سابقه هنری استاد فریدون شهبازیان بر کسی پوشیده نیست و او را باید یکی از چهره‌های تأثیرگذار در عرصه موسیقی بدانیم. به منظور پاسداشت مقام هنری وی تصمیم گرفتیم خیابان شیرزاد که یکی از معابر مهم در منطقه ۱۱ شهر تهران است را به نام استاد فریدون شهبازیان نامگذاری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های مدیریت شهری، توجه به مفاخر علمی، فرهنگی و ورزشی و همینطور شهدای معزز کشور است. از این رو، بسیاری از معابر پایتخت به نام و یاد آنان نامگذاری شده است. خوشحالیم که این افتخار نصیب ما شد تا میزبان این هنرمند و چهره اثرگذار ملی باشیم.

وی در پایان گفت: در ادامه این سیاست‌گذاری تلاش می‌کنیم تا در اسرع وقت یکی از معابر دیگر منطقه ۱۱ را به نام و یاد شهدای اقتدار نامگذاری کنیم تا نام پر آوازه آنان برای همیشه افتخار شهروندان منطقه باشد.

آئین نامگذاری این معبر روز چهارشنبه ۲ مهرماه با حضور خانواده محترم این چهره هنری ساعت ۱۶/۳۰ در منطقه ۱۱ برگزار خواهد شد. جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران مهمان این مراسم خواهند بود و طی این مراسم از پلاک نام استاد شهبازیان رونمایی خواهد شد.

