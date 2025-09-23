  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

یک مدرسه ۱۴ کلاسه همزمان با آغاز مهر در زاهدان افتتاح شد

زاهدان - مدرسه ۱۴ کلاسه «برکت شهیدان آبیز» با زیربنای یک‌هزار و ۷۸۰ مترمربع همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در زاهدان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه مراسم افتتاح مدرسه ۱۴ کلاسه برکت شهیدان آبیز همزمان با آغاز مهر با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان کشور، مسئولان استانی و دانش آموزان در زاهدان برگزار شد.

در حاشیه این مراسم مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مدرسه ۱۴ کلاسه برکت شهیدان آبیز با زیربنای ۱۷۸۰ مترمربع با هدف پاسخگویی به نیاز آموزشی منطقه و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان به بهره‌برداری رسید.

میثم لکزایی افزود: بهره‌برداری از چنین فضاهای استاندارد آموزشی می‌تواند شرایط تحصیل صدها دانش‌آموز را در محیطی ایمن، مناسب و مجهز فراهم آورد.

وی ضمن قدردانی از همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز استان اذعان داشت: افتتاح مدرسه برکت شهیدان آبیز گامی بزرگ در مسیر کاهش فاصله آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان زاهدان و استان است.

