یک مدرسه ۱۴ کلاسه همزمان با آغاز مهر در زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه مراسم افتتاح مدرسه ۱۴ کلاسه برکت شهیدان آبیز همزمان با آغاز مهر با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان کشور، مسئولان استانی و دانش آموزان در زاهدان برگزار شد.
در حاشیه این مراسم مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مدرسه ۱۴ کلاسه برکت شهیدان آبیز با زیربنای ۱۷۸۰ مترمربع با هدف پاسخگویی به نیاز آموزشی منطقه و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان به بهرهبرداری رسید.
میثم لکزایی افزود: بهرهبرداری از چنین فضاهای استاندارد آموزشی میتواند شرایط تحصیل صدها دانشآموز را در محیطی ایمن، مناسب و مجهز فراهم آورد.
وی ضمن قدردانی از همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مشارکت خیرین مدرسهساز استان اذعان داشت: افتتاح مدرسه برکت شهیدان آبیز گامی بزرگ در مسیر کاهش فاصله آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان زاهدان و استان است.
