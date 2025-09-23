زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در بندر تاریخی سیراف نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش کنگان صبح سه شنبه در این آئین، تعلیم و تربیت را مهم‌ترین سرمایه‌گذاری در آینده کشور دانست و گفت: دانش‌آموزان باید با برنامه‌ریزی و پشتکار، مسیر رشد و موفقیت خود را طی کنند تا آینده‌ای روشن برای خود، خانواده و جامعه رقم بزنند. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی از ضرورت‌های امروز نظام تعلیم و تربیت است.

غلامرضا قاسمی با اشاره به ضرورت سلامت فضای مجازی افزود: امروز علاوه بر یادگیری دروس، دانش‌آموزان باید نسبت به تهدیدات اجتماعی هوشیار باشند. رعایت احترام به معلمان، خانواده و مسئولان نیز از پایه‌های رشد شخصیت جوانان است.

بخشدار سیراف نیز در سخنانی کتابخانه‌های عمومی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آموزشی شهر دانست و گفت: دانش‌آموزان باید از امکانات کتابخانه‌های سیراف بهره‌برداری کنند و خود را برای ورود به دانشگاه‌ها آماده سازند.

حسین طاهری‌نیا افزود: آینده سیراف در دستان نسل امروز است و با تلاش آنان می‌توانیم شاهد حضور پررنگ در عرصه‌های علمی و ملی باشیم.

امام جمعه سیراف، با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، خطاب به دانش‌آموزان اظهار داشت: اگر هدفمند زندگی کنید، آینده‌ای روشن در انتظار شماست. اما اگر بی‌توجه به مسیر زندگی باشید، ممکن است در آینده دچار حسرت شوید.

حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری دانش‌آموزان افزود: باید هم در تحصیل و هم در کسب معرفت و تربیت تلاش کنند. وی افزود: نظام انقلابی بستر اصلی تحقق تمدن نوین اسلامی است و این مسیر با تربیت و مدرسه انقلابی آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: فصل بازگشایی مدارس فرصتی مغتنم برای تعلیم و تربیت است و راهبردی‌ترین موضوعات کشور در گرو آموزش صحیح نسل جوان است.

این مراسم با حضور امام جمعه، شهردار سیراف، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد و در پایان، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در میان شور و شوق دانش‌آموزان به صدا درآمد تا بار دیگر مهر و مدرسه با نشاط و امید در این بندر تاریخی آغاز شود.