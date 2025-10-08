به گزارش خبرنگار مهر،کامران عباسی ظهر چهارشنبه در جلسه اعضای شورای اسلامی استان اردبیل با مدیران شرکت آب منطقه ای وشرکت آب وفاضلاب استان اردبیل، اظهار کرد: پروژه مجتمع آب رسانی شهرستان کوثر اجرایی می‌شود که با اجرای این پروژه در شهرستان کوثر، مشکلات آب شرب ۱۰۰ روستای شهرستان کوثر برطرف خواهد شد.

وی بر حل مشکل آب گرم گیوی تاکید کرد و افزود: این امر هم مطالبه جدی اهالی منطقه است که نیاز است تحقق یابد.

رئیس شورای اسلامی استان اردبیل مطالبات اساسی در روستاهای شهرستان های استان را حل مشکلات آب شرب عنوان کرد و گفت:نیاز است در این راستا اعتبارات ویژه اختصاص و این مشکلات با اجرای طرح آب رسانی برطرف شود.



عباسی ادامه داد:مردم از شوراها در حوزه آب شرب مطالبه جدی دارند واعضای شورای اسلامی استان هم باجدیت پیگیر این موضوع بوده وحمایت عملی مسئولان نیاز است.

وی بر اجرای شبکه آب فاضلاب در مناطقی که نیاز است تاکید کرد و افزود:در راستای تسهیل روند سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان نیاز است در حوزه آب و سایر زیرساخت ها اهتمام ویژه صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی استان اردبیل از برگزاری جلسات متعدد با مدیران دستگاه های مربوطه در راستای حل مشکلات مردم در حوزه های مختلف خبرداد.

گفتنی است در این جلسه اعضای شورای اسلامی استان اردبیل مشکلات و مطالبات حوزه آب مناطق خود را مطرح کرده و خواستار اقدامات عملی برای حل این مشکلات شدند.

در این جلسه مجید منافی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان اردبیل درشورای اسلامی استان اردبیل معرفی شد.