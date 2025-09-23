  1. دانش و فناوری
هاشمی: ایران و چین می‌توانند زیست‌بوم دیجیتال آینده جهان را بنا کنند

وزیر ارتباطات در مراسم ۷۶ امین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین که به میزبانی سفارت این کشور در تهران برگزار شد براهمیت روابط راهبردی دو کشور و چشم‌انداز همکاری‌های فناورانه و دیجیتال تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، در این مراسم که با حضور جمعی زیادی از سفر و نمایندگان کشورهای خارجی برگزار شد، تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ را نقطه آغاز مسیری توصیف کرد که ملت چین با تکیه بر تمدن چند هزار ساله و عقلانیت توانسته است در حوزه‌های علمی، فناورانه، اقتصادی و صلح جهانی به دستاوردهای ارزشمندی دست یابد.

روابط تاریخی ایران و چین و افق ۲۵ ساله همکاری‌ها

وزیر ارتباطات با اشاره به سابقه روابط تاریخی دو کشور در مسیر جاده ابریشم و پیوندهای فرهنگی دیرینه گفت: امروز این دوستی دیرینه در قالب مشارکت جامع راهبردی شکوفا شده و اراده رهبران دو کشور معطوف به جهش‌های بزرگ در روابط و خلق الگویی ماندگار از همکاری همه‌جانبه است.

هاشمی دیدار اخیر رؤسای جمهوری ایران و چین را نمادی از تعهد مشترک دو کشور دانست و اظهار داشت: تأکید بر اجرای کامل برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله در این دیدار، نقشه راهی روشن برای آینده مشترک ایران و چین ترسیم کرده است.

فناوری؛ ستون اصلی شراکت راهبردی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش، همکاری‌های فناورانه ایران و چین را یک «پیوند راهبردی» خواند و تأکید کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی است بلکه عامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی به آینده نظم جهانی محسوب می‌شود. ایران با ظرفیت عظیم علمی و چین با جایگاه پیشرو در اقتصاد دیجیتال و نوآوری می‌توانند زیست‌بوم مشترکی برای آینده دیجیتال جهان پایه‌گذاری کنند.

او سه محور اصلی این همکاری را ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک، تبادل تجربیات در حوزه هوش مصنوعی و توسعه شبکه‌های پایدار و امن دانست و اضافه کرد: اتصال به ابتکار کمربند و راه دیجیتال، همکاری در امنیت سایبری و پیوند اکوسیستم‌های نوآوری و کارآفرینی، می‌تواند زمینه‌ساز بازارهای مشترک و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین شود.

هاشمی تصریح کرد: بخش ICT باید به ستون اصلی شراکت جامع راهبردی ایران و چین تبدیل شود، همان‌گونه که انرژی و حمل‌ونقل در قرن گذشته شریان توسعه بودند.

همسویی در نهادهای بین‌المللی

وزیر ارتباطات همچنین از میزبانی شایسته دولت چین در دوره ریاست بر سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد و گفت: رویکرد همسوی دو کشور در مسائل جهانی و منطقه‌ای، فرصت همکاری گسترده در نهادهای چندجانبه همچون شانگهای، بریکس و سازمان ملل را فراهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از ابتکار حکمرانی جهانی مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهور چین اعلام می‌دارد و آن را گامی بلند در مسیر تحقق نظم عادلانه و برابر در جهان می‌داند.

هاشمی در پایان با اشاره به تقارن دو رویداد مهم در آینده نزدیک پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین در سال ۲۰۲۶ و دهمین سالروز ارتقای روابط به مشارکت جامع راهبردی ابراز امیدواری کرد که این مناسبت‌ها به گام‌های استوارتر در مسیر اجرای برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله منجر شود.

