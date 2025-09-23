به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی امروز سه شنبه یکم مهرماه همزمان با شروع سال تحصیلی و حضور در جمع دانش آموزان مدرسه دخترانه زهرا مردانی محله هفتچنار تهران، با تاکید بر لزوم صرفهجویی در مصرف آب و برق، گفت: خوشحالم که امروز همنشین دانش آموزان بودم و سال تحصیلی را با هم شروع کردیم. معتقدم که این دانش آموزان هستند که باید به سوالات آینده به نحوی که خود مایل هستند پاسخ دهند.
وی افزود: سنت گرامیداشت روز اول مهر بسیار سنت پسندیدهای بوده و باید این سنتها را حفظ کرد. امروز تلاش کردیم که دانش آموزان را با مسائل کشور مواجه نموده و به سوالات احتمالی که در آینده برای آنها پیش خواهد آمد پاسخ دهیم.
وزیر نیرو ضمن یادآوری اهمیت صرفهجویی و مصرف بهینه آب و برق تاکید کرد: به دانشآموزان با صرفهجویی میتوانند درآینده آرامش بیشتری را در استفاده از منابع آبی و برق داشته باشند. چراکه آب تنها یک نعمتِ ساده نیست؛ سرچشمه، زندگی پیشرفت و آبادانی کشور است اگر امروز یاد بگیریم که قطره قطره آب را بیهوده هدر ندهیم فردا کشورمان سبزتر، آبادتر و پرتوانتر خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد: برق تنها روشن کننده کلاسها و خانههای ما نیست؛ نیروی حرکتِ صنعت علم و زندگی است. اگر بی دقت مصرف شود آینده را از ما خواهد گرفت؛ اما اگر درست و هوشمندانه استفاده شود آیندهای روشنتر برای کشور خواهد ساخت.
وی در پاسخ به اینکه آیا تدابیر خاصی برای احتمال افزایش مصرف آب و برق با شروع سال تحصیلی اندیشیده شده است یا خیر، گفت: تلاش کردیم تا با احداث نیروگاههای جدید، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و اعمال مدیریت در مصرف وضعیت را برای آینده بهتر رقم بزنیم. برهمین اساس خوشبختانه وضعیت ما نسبت به قبل بهبود یافته است و امیدواریم تا با سردی هوا و شروع بارشها وضعیت دو حوزه آب و برق بهتر نیز شود.
علیآبادی در خصوص برنامههای وزارت نیرو به منظور گسترش فرهنگ صرفهجویی و بهینهسازی مصرف نیز گفت: با همکاری آموزش و پرورش تلاش میکنیم تا روش مصرف بهتر و افزایش بهرهوری را در کتابهای درسی دانشآموزان بگنجانیم و حتی برنامه درسی مشخصی را در این مبحث و مواجه شدن با سوالات احتمالی آینده درنظر گرفتهایم.
وی در پایان گفت: دانش آموزان سفیران ترویج فرهنگ بهینه مصرف آب و انرژی هستند و هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است که میتواند با یک رفتار ساده مثل خاموش کردن چراغ اضافی یا یادآوری به خانواده و دوستان در راه مصرف درست برق و آب قدم بردارد.
