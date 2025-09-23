به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسین‌زاده ملکی، صبح سه‌شنبه در آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت که در دبیرستان دخترانه فرزانگان بجنورد برگزار شد، با تأکید بر نقش حماسه‌آفرینی‌های دانش‌آموزان و مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن، اظهار کرد: ملت ایران با ایثار و فداکاری‌های خود، حسرت بسیاری از ملت‌ها و دولت‌های جهان را برانگیخته است و این ملت توانسته است ظالم خونخوار و ضدبشر را پشت سر بگذارد و در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی در جایگاه نخست جهان قرار گیرد.



وی با اشاره به ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس افزود: هر یک از این شهدای دانش‌آموز نمادی از حماسه و رشادت ملت ماست که اگر حتی یکی از این حماسه‌ها در کشورهای دیگر وجود داشت، آثار متعددی از جمله فیلم و سریال ساخته می‌شد.



ملکی با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان گفت: دشمن با ترورهای هدفمند مسئولان و دانشمندان کشور تلاش کرد صفوف دفاعی ما را تضعیف کند، اما هویت ایرانی و اراده مردم اجازه نداد زیر بار ظلم بروند.



وی همچنین به موفقیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف اشاره و بیان کرد: امروز ایران در زمینه‌های علمی، فناوری و ورزشی در جایگاه‌های نخست جهان قرار دارد که این امر موجب نگرانی دشمنان شده است.



معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به مسائل آموزش و پرورش دارد و این رویکرد می‌تواند در سال تحصیلی جدید ثمرات مثبتی به همراه داشته باشد.

‌

وی با تأکید بر نقش فعال دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و علمی گفت: دانش‌آموزان باید نه تنها مخاطب، بلکه طراح و مجری بسیاری از فعالیت‌ها باشند تا بتوانیم مشکلات مدارس و جامعه را بهتر حل کنیم.



ملکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای فعال‌سازی تشکل‌های دانش‌آموزی در مدارس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به درخشش بیشتر نظام تعلیم و تربیت کشور منجر شود.



وی در پایان از معلمان، مربیان، مشاوران، مدیران و خانواده‌های دانش‌آموزان قدردانی کرد و افزود: مدارس کشور در سال‌های گذشته حماسه‌های بزرگی آفریده‌اند و دشمنان از قدرت این مدارس بیم دارند.