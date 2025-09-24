«زونگ پی وو» سفیر جمهوری خلق چین در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره موضع پکن پیرامون تلاش آمریکا و برخی کشورهای غربی برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک علیه ایران، گفت: ما به ادعای طرف ایرانی توجه داریم که اعلام کرده‌اند هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهند بود و در عین حال، حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را محترم می‌شماریم.

وی ادامه داد: موضوع هسته‌ای ایران مسئله‌ای پیچیده است که راه‌حل آن تنها از مسیر سیاسی و گفتگو می‌گذرد.

سفیر چین در تهران گفت: چین به‌عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر که همواره از حل‌وفصل مسئله هسته‌ای ایران حمایت کرده، بار دیگر تأکید می‌کند که این پرونده باید از طریق مذاکره حل شود.

وی افزود: ما با فشار و تحریم مخالفیم و معتقدیم تحریم‌های غیرقانونی که با منافع طرف‌ها سازگار نیست، نتیجه‌بخش نخواهد بود. چین نقش سازنده خود را ایفا خواهد کرد تا این موضوع از مسیر گفتگو و همکاری به سرانجام برسد.