به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد صبح سه شنبه در دیدار با اعضای سازمان بسیج مداحان و جمعی از فعالان جامعه ستایشگری، شعرا و روحانیون «رسالات»، با استناد به آیه ۲۹ سوره فتح، ویژگیهای همراهان راستین پیامبر (ص) را شدت عمل در برابر دشمنان محارب، مهربانی با یکدیگر و پایبندی به رکوع و سجود دانست و اظهار کرد: این صفات امروز در انقلاب اسلامی متبلور شده است.
وی با اشاره به تشبیهی از انجیل درباره مؤمنان که همچون زراعتِ مستقل رشد میکنند، گفت: انقلاب اسلامی با اتکا به توان درونی، با سرعت و قدرت پیشرفت کرده و هیچکس را کدخدای خود نمیداند؛ همین استقلال، کفار و دشمنان را به شگفتی و عصبانیت واداشته است.
امامجمعه اصفهان با اشاره به رشد تولید برق کشور از ۷ هزار مگاوات به ۹۰ هزار مگاوات، این پیشرفتها را حاصل تلاش در شرایط جنگ و تحریم دانست و تأکید کرد: دشمنان تلاش دارند این خدمات را از دید مردم پنهان کنند.
وی با نقل آیه «لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ…»، گفت: مردم مؤمن با کسانی که با خدا و رسولش دشمنی میکنند، دوستی ندارند. پس از انقلاب اسلامی در هیچ زمینهای عقبنشینی نکردهایم و پیشرفتهای ما مایه غیظ دشمنان شده است.
آیتالله طباطبایینژاد با اشاره به آموزههای اسلام درباره صلح، یادآور شد: در صورت تمایل طرف مقابل به صلح، مسلمانان باید از جنگ دست بکشند، اما باید نسبت به نیرنگ دشمن هوشیار بود.
وی اتحاد ملت ایران را لطف الهی دانست که به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا شکل گرفته و تأکید کرد: این الفت را خداوند ایجاد کرده و اگر همه مال دنیا را تقسیم میکردید، هرگز چنین وحدتی حاصل نمیشد.
در ابتدای این دیدار، مسئول سازمان بسیج مداحان، محمد ابراهیمی، نخستین گردهمایی مشترک مداحان، شعرا و روحانیون را فرصتی برای تقویت فعالیتهای فرهنگی خواند. همچنین حجتالاسلام والمسلمین صغیرا، بر استمرار جلسات «رسالات» بهصورت فصلی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی دانشمند نیز با تبریک هفته دفاع مقدس، یادآور شد: از حدود چهار هزار شهید روحانی کشور، ۷۰۰ شهید متعلق به استان اصفهاناند، اما تاکنون اثر هنری درخور برای معرفی نقش روحانیون در جبههها تولید نشده است.
وی بر ترویج نام و یاد حضرت حجت (عج) در مجالس، مساجد، مدارس و دانشگاهها تأکید کرد.
نظر شما