  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

هشدار سازمان بازرسی به وزارت راه در خصوص ساختمان‌های ناایمن

سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تسریع در شناسایی و اولویت‌بندی ساختمان‌های ناایمن، جهت ایمن سازی آنها در مواجهه با شرایط بحرانی مطابق با قانون برنامه پنجساله هفتم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به وزارت راه و شهرسازی؛ ضمن اشاره به مفاد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مبنی بر وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرایی در کلان شهرها و مراکز استان تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن‌سازی آنان توسط دستگاه‌های مالک یا بهره‌بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند.

وی تصریح کرد: علی‌رغم تکلیف قانونی فوق، وزارت راه و شهرسازی تاکنون اقدام مؤثری معمول نداشته و این امر تأخیر در ایمن‌سازی ساختمان‌ها و در نهایت عدم تحقق اهداف قانون‌گذار را به دنبال خواهد داشت.

معاون سازمان بازرسی کل کشور در این نامه از وزیر راه و شهرسازی خواست در جهت تسریع در تحقق این تکلیف قانونی پیگیری‌های لازم به عمل آورد.

کد خبر 6598966
مهدیه حسن نائینی

