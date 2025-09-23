به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای خطاب به وزارت راه و شهرسازی؛ ضمن اشاره به مفاد قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مبنی بر وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداریها نسبت به شناسایی کلیه ساختمانهای ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاههای اجرایی در کلان شهرها و مراکز استان تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمنسازی آنان توسط دستگاههای مالک یا بهرهبردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند.
وی تصریح کرد: علیرغم تکلیف قانونی فوق، وزارت راه و شهرسازی تاکنون اقدام مؤثری معمول نداشته و این امر تأخیر در ایمنسازی ساختمانها و در نهایت عدم تحقق اهداف قانونگذار را به دنبال خواهد داشت.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در این نامه از وزیر راه و شهرسازی خواست در جهت تسریع در تحقق این تکلیف قانونی پیگیریهای لازم به عمل آورد.
نظر شما