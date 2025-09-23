به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا محبی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رودان، در تشریح جزئیات این عملیات همزمان با افزایش نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در سطح شهرستان از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی طی هفته جاری، ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی تاریخ منقضی و غیربهداشتی جمعآوری و تحت نظارت دقیق بهداشتی معدوم شد.
وی افزود: عملیات بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی در سطح شهرستان به صورت روزانه توسط کارشناسان بهداشتی دامپزشکی به شکلی هدفمند و مستمر در حال اجراست. این بازرسیهای دقیق با هدف ارتقا ضوابط بهداشتی و تضمین سلامت جامعه صورت میپذیرد.
رئیس اداره دامپزشکی رودان در پایان از شهروندان درخواست کرد تا با توجه و دقت در زمان خرید فرآوردههای خام دامی، به تاریخ تولید و انقضای آنها توجه کنند. محبی تأکید کرد: در گام بعدی برای حفظ و ارتقای سلامت خود، هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه دام و فرآوردههای خام دامی را به سامانه ۱۵۱۲ و شماره تلفن ۴۲۸۸۲۵۶۵ اداره دامپزشکی رودان گزارش دهید تا در کمترین زمان ممکن با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
