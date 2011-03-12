روزانه 26 اکیپ نظارت بهداشتی در خراسان جنوبی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی عصر شنبه در نشست خبری با هشدار به اینکه مردم فرآورده های فاقد نشان بهداشتی را خریداری نکنند، بیان کرد: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی در آستانه تعطیلات نوروز اجرا می شود.
وی افزود: به منظور حفظ سلامت و امنیت غذایی هم استانیها و مسافران نوروزی اکیپهای ثابت و سیار نظارت بهداشتی دامپزشکی در مرکز استان و شهرستانها ساماندهی و تجهیز شده است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: فعالیت اکیپهای فوق از تاریخ 22 اسفندماه آغاز و تا تاریخ 15 فروردین ماه سال 90 ادامه دارد.
رضایی گفت: کارشناسان دامپزشکی طی این مدت بر تمام اماکن تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی در سطح استان نظارت می کنند.
وی از عرضه کنندگان فرآوردههای خام دامی خواست برای حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی در عرضه محصولات، شرایط بهداشتی را رعایت کنند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی یادآور شد: هم استانی ها می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در عرضه فرآوردههای خام دامی با شبکههای دامپزشکی تماس بگیرند.
رضایی تاکید کرد: کارشناسان بهداشت فرآوردههای خام دامی دامپزشکی استان در ایام تعطیلات نوروزی از رستورانهای بین راهی، سردخانه های بزرگ، قصابیها، فروشندگان مرغ و تخم مرغ و تمام مراکز عرضه گوشت سفید و قرمز به طور مستمر و دقیق بازدید می کنند.
وی بیان داشت: اکیپهای نوروزی ضمن نظارت بر ذبح و کشتار دامهای سنگین، فرآوردههای خام دامی غیر بهداشتی را ضبط و معدوم می کنند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: به منظور اطمینان از سلامت گوشت سفید و قرمز عرضه شده به مسافران و شهروندان در ایام تعطیلات نوروزی، ضمن بازرسی و نظارت دقیق بر کشتارگاههای دام شهرها، با ایجاد اکیپهای کشیک نوروزی گوشتهای سفید وارد شده به استان قبل و پس از توزیع در فروشگاهها و مراکز عرضه بازرسی می شود.
نظر شما