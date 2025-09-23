پیشگیری از سرطان نیازمند ارتقای آگاهی و پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسفعلی عابدینی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان گفت: سرطان یکی از چالش‌های مهم جامعه است که عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند و در ایران نیز عوامل خاصی به آن افزوده شده است.

وی افزود: پیشرفت‌های تمدنی موجب افزایش آگاهی و بهبود امکانات پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان شده است که این امر می‌تواند میزان مرگ و میر ناشی از بیماری را کاهش دهد، اما همچنان در ایران کمبودهایی در این زمینه وجود دارد.

عابدینی تصریح کرد: هدف ما پیشگیری و کاهش آمار ابتلا به سرطان است که نیازمند انجام پژوهش‌های علمی، آموزش گسترده و ارتقای سطح آگاهی عمومی است.

رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه زنجان با بیان اینکه این مرکز پس از برگزاری کنگره سال گذشته و دریافت مجوز در مهرماه ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده، گفت: این مرکز کاملاً خیریه و بدون هدف سودآوری فعالیت می‌کند و جلسات منظم کاری دارد.

وی افزود: دو گروه اصلی در مرکز فعالیت دارند؛ گروه علم داده، شبیه‌سازی و مدل‌سازی و گروه دانشگاه سالم که هدف آنها ایجاد محیطی سالم و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

عابدینی ادامه داد: آزمایشگاه‌های متعددی از جمله آزمایشگاه پایش سلامت با تمرکز بر بررسی هوا، آب و مواد غذایی و آزمایشگاه بازیابی ترکیبات زیستی در علوم صنایع غذایی، در این مرکز فعال هستند.

وی گفت: اهداف مرکز شامل گسترش آموزش، پژوهش، مشاوره و ارائه خدمات در حوزه پیشگیری از سرطان است و تلاش داریم فعالیت‌های پژوهشی میان‌رشته‌ای، به ویژه در حوزه علوم و فناوری و آموزش نسل چهارم را توسعه دهیم به گونه‌ای که جامعه‌محور و کاربردی باشند.

عابدینی همچنین از همکاری‌های بین‌المللی مرکز با موسسات آموزشی داخلی و خارجی خبر داد و افزود: بخش خصوصی و خیریه‌ها نقش مؤثری در شکل‌گیری و حمایت از فعالیت‌های مرکز دارند و تلاش می‌کنیم خدمات درمانی و پیشگیری در شهرستان‌ها و سراسر کشور گسترش یابد تا سطح آگاهی و مراقبت‌های پیشگیرانه بهبود یابد.

۱۰۱ مقاله در دومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان پذیرفته شده است

دبیر علمی دومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان گفت: در طول دو سال گذشته، ۷۸ عضو جدید به کنگره اضافه شده‌اند که از این تعداد، ۲۹ نفر هیئت علمی هستند و به‌صورت داوطلبانه و بدون دریافت هیچ چشمداشتی در فرآیندهای داوری مقالات و فعالیت‌های مرتبط با دانشگاه زنجان مشارکت فعال داشته‌اند.

محمدحسین شهیر افزود: پس از داوری آثار دریافتی، تعداد ۱۰۱ مقاله در همایش پذیرفته شده است که ۳۲ مقاله به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد و علاوه بر آن، ۶۹ پوستر در بخش پذیرش قرار گرفته‌اند.

وی اظهار داشت: ۲۴ سخنران کلیدی از کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه در این کنگره حضور خواهند داشت و مقالاتی از کشورهایی همچون کانادا، هلند، ترکیه، آلمان و ارمنستان پذیرش و در همایش ارائه می‌شود

دبیر علمی دومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان گفت: این رویداد در هشت محور تخصصی برگزار می‌شود که شامل تغذیه، ژنتیک و تکنولوژی، فرهنگ‌سازی و آموزش، هوش مصنوعی، مدل‌سازی، علوم روانشناختی، علوم ورزشی و اقتصاد است.