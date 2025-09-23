  1. استانها
عیسی عباسی: بندرعباس به امید و شور نیاز دارد نه القای ناامیدی

بندرعباس-عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح شهر، نسبت به القای ناامیدی توسط برخی مسئولان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی عباسی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، با تأکید بر اهمیت شور و نشاط اجتماعی، گفت: شهر بندرعباس شهری است سرشار از زندگی، شور و عشق. نباید اجازه دهیم برخی مسئولان با گفتارهای ناامیدکننده، نشاط اجتماعی را کاهش دهند.

او با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم «امیدآفرینی در جامعه»، افزود: حضرت آقا بارها تأکید کرده‌اند که باید به مردم امید بدهید. ناامیدی، سمی است که مسیر پیشرفت را مسدود می‌کند.

عباسی در ادامه با دفاع از عملکرد شهرداری بندرعباس، گفت: کارهای بسیاری در شهر انجام شده، و انصاف نیست اگر این تلاش‌ها را نادیده بگیریم. شهرداری، با تمام توان و با همکاری شورای شهر، در کنار مردم است.

او از زحمات شهردار و مدیران شهری تشکر کرد و افزود: این اقدامات، نتیجه کار تیمی شهرداری و شورای شهر است. باید با دیده انصاف به خدمات نگاه کرد و امید را در دل مردم زنده نگه داشت.

درخواست از امام جمعه برای تقویت امید اجتماعی

عیسی عباسی با اشاره به جایگاه امام جمعه بندرعباس در هدایت معنوی و اجتماعی شهر، از آیت‌الله عبادی‌زاده خواست تا در خطبه‌های نماز جمعه، بر اهمیت «امید و امیدآفرینی» تأکید بیشتری داشته باشند: خواهش می‌کنم اگر صلاح می‌دانید، در خطبه‌های نماز جمعه بر نقش امید در جامعه تأکید کنید. مردم نیاز دارند لبخند بزنند و به آینده امیدوار باشند.

