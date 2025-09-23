عیسی عباسی: بندرعباس به امید و شور نیاز دارد نه القای ناامیدی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی عباسی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، با تأکید بر اهمیت شور و نشاط اجتماعی، گفت: شهر بندرعباس شهری است سرشار از زندگی، شور و عشق. نباید اجازه دهیم برخی مسئولان با گفتارهای ناامیدکننده، نشاط اجتماعی را کاهش دهند.

او با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم «امیدآفرینی در جامعه»، افزود: حضرت آقا بارها تأکید کرده‌اند که باید به مردم امید بدهید. ناامیدی، سمی است که مسیر پیشرفت را مسدود می‌کند.

عباسی در ادامه با دفاع از عملکرد شهرداری بندرعباس، گفت: کارهای بسیاری در شهر انجام شده، و انصاف نیست اگر این تلاش‌ها را نادیده بگیریم. شهرداری، با تمام توان و با همکاری شورای شهر، در کنار مردم است.

او از زحمات شهردار و مدیران شهری تشکر کرد و افزود: این اقدامات، نتیجه کار تیمی شهرداری و شورای شهر است. باید با دیده انصاف به خدمات نگاه کرد و امید را در دل مردم زنده نگه داشت.

درخواست از امام جمعه برای تقویت امید اجتماعی

عیسی عباسی با اشاره به جایگاه امام جمعه بندرعباس در هدایت معنوی و اجتماعی شهر، از آیت‌الله عبادی‌زاده خواست تا در خطبه‌های نماز جمعه، بر اهمیت «امید و امیدآفرینی» تأکید بیشتری داشته باشند: خواهش می‌کنم اگر صلاح می‌دانید، در خطبه‌های نماز جمعه بر نقش امید در جامعه تأکید کنید. مردم نیاز دارند لبخند بزنند و به آینده امیدوار باشند.