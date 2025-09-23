حضور دانش آموزان در مدارس نشانه‌ پایداری ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌نقی یزدان‌پناه مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور رفاهی، فرهنگی و تشکل‌های دانش‌آموزی صبح سه شنبه در آئین رسمی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در استان قم با تبریک فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس، دانش‌آموزان را امید آینده کشور دانست و گفت: حضور شما در مدارس با امنیت و آرامش، نشانه‌ای از اقتدار و پایداری ایران اسلامی است و مسئولان برای تأمین این آرامش از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش ارزش‌های ملی و انقلابی برای نسل نوجوان افزود: دفاع مقدس بخشی جدانشدنی از تاریخ کشور است و ضروری است معلمان این بخش مهم از هویت ملی را برای دانش‌آموزان بازگو کنند تا نسل آینده با آگاهی و درک عمیق‌تر رشد کند.

یزدان‌پناه همچنین نقش معلمان و کادر آموزشی را در فراهم‌سازی بستر آموزش پررنگ توصیف کرد و اظهار داشت: تلاش سه‌ماهه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش برای آماده‌سازی مدارس، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت در کشور است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت صیانت از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی در محیط‌های آموزشی گفت: حفظ عفت و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، سپر حفاظتی دانش‌آموزان در برابر تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی است و باید مورد توجه جدی خانواده‌ها و مربیان قرار گیرد.