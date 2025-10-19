بیمارستان ۱۴ساله «نیایش» در مسیر احیا!

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان لرستان طی سالهای اخیر با کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجه بوده و آمارهای رسمی نشان میدهد سرانه تخت بیمارستانی در این استان پایینتر از میانگین کشوری است.
در کنار این کمبود، وجود پروژههای بیمارستانی نیمهتمام در شهرهایی نظیر کوهدشت، خرمآباد و دورود، عمق محرومیت در این حوزه را نمایان کرده است؛ پروژههایی که سالهاست به نمادی از انتظار و محرومیت درمانی تبدیل شدهاند.
اگرچه لرستان در سالهای گذشته شاهد اقدامات توسعهای در برخی حوزهها بوده، اما این استان هنوز در جایگاه مطلوبی از نظر شاخصهای توسعه در بخش بهداشت و درمان قرار ندارد و برای رسیدن به استانداردهای ملی، نیازمند توجه و اقدام جدی است.
در این میان پروژه بیمارستانی «نیایش» خرمآباد با مساحت ۱۰۷ هزار مترمربع و زیربنای ۵۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع در ۱۴ بلوک مجزا، در مجتمع پردیس دانشگاهی کمالوند در دست اجراست.
بااینحال، این پروژه در گذشته به دلیل کمبود منابع اعتباری با کندی پیشرفت مواجه شده بود همین امر موجب شده بود که عملاً متوقف شود.
حالا سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان از فعالسازی مجدد پیمانکار پروژه بیمارستانی «نیایش» خبر میدهد و میگوید: با پیگیریهای انجامشده و اختصاص اوراق، این پروژه بار دیگر در دست اجرا قرار گرفته است.
۳ بیمارستان در حال ساخت داریم
جلالالدین امیری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در استان لرستان نزدیک به هزار واحد و مرکز بهداشتی داریم.
وی با بیان اینکه این مراکز شامل مراکز خدمات جامع سلامت، شبکه بهداشت و پایگاههای بهداشتی هستند، عنوان کرد: متأسفانه ۷۰ درصد از مراکز ما در شهر خرمآباد استیجاری هستند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به پیگیری در وزارت بهداشت برای ساخت این مراکز بهداشتی در سطح استان، افزود: در این راستا ۵۹ خانه بهداشت را مصوب کردهایم که در استان ساخته شوند.
امیری با تأکید بر اینکه تفاهمنامه ساخت این خانههای بهداشت در استان منعقد شده است، گفت: تلاش ما این است که این خانههای بهداشت ظرف یک سال ساخته شوند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به در دستساخت بودن سه بیمارستان در لرستان، گفت: این سه بیمارستان شامل بیمارستان «نیایش» خرمآباد، «گهر» دورود و «رازی» کوهدشت هستند.
افتوخیز ۱۴ ساله بیمارستان «نیایش»
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: بیمارستان «نیایش» خرمآباد ۶۰۰ تختخوابی است و هم اکنون ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
امیری، ادامه داد: مشکل تأمین اعتبار این پروژه با پیگیریهای صورتگرفته حل شده است.
وی با بیان اینکه پیمانکار پروژه را فعال کرده است، افزود: این پروژه ۱۴ سال عمر دارد، از ابتدا روند ساخت این بیمارستان افتوخیز داشته است.
وعده پیشرفت سهدرصدی پروژه در هر ماه
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بیان داشت: بر اساس صحبتهای صورتگرفته با پیمانکار پروژه، اعلام کردهایم که ما مشکل اعتباری پروژه را حل میکنیم و انتظار داریم که ماهی سه درصد پروژه پیشرفت داشته باشد.
امیری، عنوان کرد: اگر پروژه با این روند اجرا شود، ظرف شش ماه پیشرفت فیزیکی بیمارستان به ۸۰ درصد خواهد رسید.
وی با تأکید بر اینکه آن چیزی که وظیفه کارفرما است، تأمین مالی پروژه است و ما هم قول دادهایم که این کار را انجام دهیم، گفت: برای پروژه نیز یکی از مدیران مجموعه علوم پزشکی را در پروژه مستقر کردهام که کارش تنها پیگیری مسائل مربوط به این پروژه است.
تجهیز و تأمین نیروی انسانی از ابتدای ۱۴۰۵
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه بر اساس قانون این پروژه وقتی به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسد، قبل از تحویل موقت و همچنین اصلی، میتوان نیروی انسانی آن را تأمین کرد، گفت: تمام فشار ما بر این است که در دوره ششماهه این پروژه به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسد.
امیری، تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵، کار تجهیز و تأمین نیروی انسانی بیمارستان را انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه مذاکرات این موضوع را نیز از طرق وزارت بهداشت شروع کردهایم، افزود: امیدواریم مجوز استخدامی را در این بیمارستان اخذ کنیم.
