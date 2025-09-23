به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه این بازدید که به منظور ارزیابی و نظارت بر روند دادرسی و بررسی میدانی آسیب‌های موجود انجام شد، افزود: در این بازدید نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات و تقاضاهای کارکنان و مردم، از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: ضمن دیدار با همکاران قضائی و اداری، بر کاهش موجودی، صدور آرای متقن، افزایش میزان صلح و سازش و ضرورت بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها، تأکید شد.

پوریانی تصریح کرد: تسریع در حل و فصل پرونده‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تلاش در جهت بهبود سرعت و دقت در دادرسی‌ها ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، در پیشبرد بهینه امور و تحقق اهداف مد نظر، تأثیر کم‌نظیری دارد، بنابراین یکایک اشخاص جامعه هدف، باید در راستای نهادینه‌شدن شاخص‌های مرتبط الگوی مزبور در این مجتمع، مستمراً تلاش کنند.

پوریانی همچنین با اشاره به لزوم بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در فرآیند دادرسی، خواستار توجه بیشتر به پرونده‌های الکترونیکی و کاهش تراکم پرونده‌ها شد.

گفتنی است در این بازدید، تعدادی از مراجعان نیز، مطالبات قضائی خود را از نزدیک با رئیس کل دادگستری استان، مطرح کردند.