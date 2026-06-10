۵۴ فقره پرونده در دو شعبه شورای حل اختلاف ساری منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر ترویج فرهنگ صلح و سازش، گفت: مجتمع دادگاههای صلح شهرستان ساری در سال جاری در قالب پویش ایران همدل با شعار به عشق رهبر شهیدم می بخشم، تعداد ۵۴ فقره در دو شعبه ی این مجموعه به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال را منجر به صلح و سازش در قالب گزارش اصلاحی منتج به صدور دادنامه کرد.

وی در تشریح جزئیات پرونده های مذکور اظهار داشت: ۵۳ پرونده در شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف ساری با خواسته درخواست صلح و سازش از جانب ۲۶ نفر اصحاب دعوا به ارزش ۳۹ میلیارد ریال و یک پرونده در شعبه ۱۹ این مجتمع با خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل اموال به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال طی گزارش اصلاحی منجر به صدور دادنامه با صلح و سازش و توافق طرفین خاتمه یافت.

پوریانی در پایان ضمن قدردانی از مساعدت و تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف در سطح استان مازندران، بر نقش مؤثر توسعه فرهنگ صلح و گذشت در کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده‌ها به محاکم و تحکیم روابط اجتماعی تأکید و بیان داشت: دادگاه های صلح گامی عملی در جهت تحقق عدالت ترمیمی و کاهش هزینه‌های روانی و مالی مراجعه به محاکم قضایی به شمار می‌رود.