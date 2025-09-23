به گزارش خبرنگار مهر، شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، چهرهای تأثیرگذار در مقاومت اسلامی بود که نقش بیبدیلی در تقویت جبهه مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایفا کرد. سخنرانیهای کوبنده و راهبردی او همواره نشاندهنده عمق بینش سیاسی و ایمان راسخش به حقانیت راه مقاومت بود.
به همین مناسبت و همزمان با هفته دفاع مقدس و همچنین ایام شهادت این سردار بزرگ مقاومت، انتشارات شهید کاظمی کتابهای مرتبط با این موضوعات را با تخفیف ویژه عرضه کرده است.
این مجموعه شامل آثاری در مورد زندگی، مبارزات و اندیشههای سیدحسن نصرالله و همچنین کتابهای فاخر در حوزه دفاع مقدس است تا گنجینهای ارزشمند از معارف مقاومت و ایثار در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
علاقهمندان میتوانند با ثبت سفارش آنلاین به نشانی https://manvaketab.com/subhomelist/۱۷۱/ مراجعه کرده تا ۱۰ کتاب برتر درباره این شهید بزرگوار را خریداری کنند. همچنین هدایای ویژهای شامل تابلو رومیزی مزین به عکس سید مقاومت، نشانک کتاب با طرح نقشه فلسطین، عکس کارتی شهدای مقاومت و سه بسته فرهنگی به قید قرعه به برندگان اهدا خواهد شد.
ثبت سفارش آنلاین با کد تخفیف ۴۵ درصدی از ۳۱ شهریورماه آغاز شده و تا ششم مهرماه ادامه دارد.
