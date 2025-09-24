به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دو کتاب تازه نشر معارف با محوریت زندگی و شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، در استان قم برگزار شد. این برنامه با حضور نویسندگان، پژوهشگران و علاقهمندان به فرهنگ مقاومت، فرصتی برای بررسی جایگاه ادبیات مقاومت و نقش آن در انتقال ارزشها فراهم آورد.
در این مراسم، دو کتاب برجسته به نامهای «ستارهای که ماه شد» و «ضاحیه» رونمایی شدند.
کتاب «ستارهای که ماه شد» نوشته حجتالاسلام مصطفی رضایی است که زندگی سید حسن نصرالله را در قالب هفتاد برش داستانی روایت میکند. این اثر پیشتر تحت عنوان «پایان مأموریت» منتشر شده بود، اما در چاپ سوم خود با عنوان جدید و افزایش تعداد برشها از ۵۰ به ۷۰ به بازار عرضه شده است. نکته قابل توجه در این کتاب آغاز هر برش با یک آیه قرآن است که تأکید نویسنده بر مفهوم قرآنی «والله متم نوره» و نقش آن در زندگی نصرالله را نشان میدهد.
کتاب دوم، «ضاحیه» به قلم علیرضا سکاکی، رمانی امنیتی و مستند است که داستان تبادل هارد در جمهوری آذربایجان و رخدادهایی را شرح میدهد که به شهادت سید حسن نصرالله منجر شده است. این اثر تنها در ده روز و همزمان با وقوع رخدادها نوشته شده و بیانگر تلاش نویسنده برای ثبت سریع و دقیق وقایع است.
محمدی، مدیر نشر معارف، در این مراسم تأکید کرد که هدف اصلی این نشر، تولید آثار فرهنگی و معرفتی است که بتواند با مخاطب عام ارتباط برقرار کند. او افزود: آثار منتشر شده درباره شهید رئیسی نشان دادهاند جامعه به آثار مستندی نیاز دارد که سیره و شخصیتهای مقاومت را به خوبی بازگو کنند. این اظهارات نشاندهنده عزم نشر معارف در جهت ارتقای تولید محتوای فرهنگی و مرتبط با نیازهای جامعه است.
یکی از محورهای مهم مراسم، ضرورت بهرهگیری از قالب داستان و رمان برای انتقال مفاهیم مقاومت به نسلهای مختلف بود. سخنرانان با اشاره به مجموعه رمانهای «فیروزه» نشر معارف، این آثار را نمونهای موفق در انتقال مفاهیم مقاومت به زبان ساده و داستانی معرفی کردند. آنها باور داشتند که داستانسرایی، پلی مؤثر میان نسلهای مختلف است و میتواند ارزشهای مقاومت را به شکل جذاب و ماندگار به نسل جوان منتقل کند.
برخی از سخنرانان به پیوند میان فرهنگ انتظار و مقاومت اشاره کردند و بر اهمیت نقش مهدویت در تقویت روحیه امید و انگیزه در روایتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند. این دیدگاه بیانگر جایگاه مهم این دو مفهوم در شکلدهی به هویت فرهنگی جامعه ایرانی است و نقش آنها را در پویایی فرهنگ مقاومت برجسته میکند.
در بخش معرفی کتاب «ستارهای که ماه شد»، طراحی ساختار ثابت برای روایتهای متنوع مورد توجه قرار گرفت. همچنین، طراحی جلد کتابها به گونهای بود که نماد روایتهای چندگانه و پیچیدگیهای امنیتی را به تصویر میکشید. این امر نشاندهنده تلاش نویسندگان و ناشر برای ایجاد تجربهای بصری جذاب و همسو با محتوای کتاب است
