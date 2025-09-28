به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر بزرگ «قصیده اقتدار» به مناسبت گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت علامه سید حسن نصرالله و هفته دفاع مقدس شامگاه شنبه ۵ مهر توسط فرهنگسرای رسانه و با حضور شاعران برجسته کشور برگزار شد و شاعران نام‌آشنا با شعرخوانی‌های خود یاد و خاطره شهیدان مقاومت اسلامی و رزمندگان دفاع مقدس را گرامی داشتند.

از جمله شاعران حاضر در این برنامه می‌توان به عبدالرحیم سعیدی‌راد، محمدمهدی عبداللهی (دبیر شب شعر)، محمدرضا طهماسبی، محمود اکرامی‌فر، حمید هنرجو، محمد غفاری، محدثه آشتیانی، عطیه‌سادات حجتی و مینا شیرخان اشاره کرد.

مهدی شکیبایی رئیس فرهنگسرای رسانه، با اشاره به همزمانی این برنامه با هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت دبیرکل حزب‌الله لبنان، نقش ادبیات و شعر را در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده حیاتی توصیف کرد و گفت: اقتدار ملّت‌ها در پیوند میان ایمان، ایثار و مقاومت شکل می‌گیرد. فرهنگ ایثار و مقاومت حلقه اتصال دفاع مقدس اول و دوم و مقاومت اسلامی منطقه است؛ فرهنگی که در شعر و ادبیات ما جایگاهی ویژه دارد.

وی افزود: خداوند را شاکریم که امروز در شرایطی میزبان شما عزیزان هستیم که همزمان سالروز دو رویداد بسیار مهم تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ نخست هفته دفاع مقدس که یادآور ایثار و حماسه مردان و زنان این سرزمین است و دوم سالروز شهادت سید حسن نصرالله، پرچمدار مقاومت و نماد عزت امت اسلامی، که نام و راهش چراغ روشن مسیر آزادگان جهان است.

شکیبایی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سه‌گانه ایمان، ایثار و مقاومت هستیم، چرا که دشمنان چشم طمع به خاک میهن دوخته‌اند و باید همانند دوران دفاع مقدس با همان ابزار مقابل آن‌ها ایستاد.

سردار عباس بایرامی، رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، به نقش تاریخی و ماندگار سید حسن نصرالله اشاره کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیازمند حماسه‌های فرهنگی و ادبی است که بتوانند حرکت‌دهنده جامعه باشند. در همین راستا، یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های عینی حماسه، زندگی و مجاهدت‌های شهید سید حسن نصرالله است.

وی افزود: سید حسن نصرالله به‌عنوان یک فرمانده و رهبر دفاعی بزرگ، بیش از سی سال مأموریت تاریخی و مجاهدانه خود را در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی و در دفاع از جهان اسلام و ایران اسلامی با تمام وجود انجام داد. بیش از سه دهه در شرایط دشوار و در خفا زندگی کرد؛ در حالی که رژیم صهیونیستی با تمام امکانات خود نتوانست او را شناسایی و مهار کند. این دستاورد بزرگ، خود یک رکورد تاریخی و بی‌نظیر است که نشان می‌دهد چه مقاومت سترگی در برابر دشمن شکل گرفت.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس گفت: امروز همه قدرت‌های دنیا به حماسه‌ای که این مرد بزرگ آفرید، اعتراف می‌کنند. شهادت او نه پایان که آغاز مرحله‌ای تازه در مقاومت اسلامی است.

محمدمهدی عبداللهی، دبیر مراسم و رئیس کارگروه ادبیات و هنر مقاومت کنفرانس فلسطین مجلس شورای اسلامی، بر عهد شاعران انقلاب در تداوم جهاد فرهنگی و مقاومت تا پیروزی نهایی تأکید کرد و از انتشار قریب‌الوقوع مجموعه شعر «طریق نصرالله» خبر داد.

در این برنامه، شاعران با قرائت آثار خود، بار دیگر پیوند میان ادبیات، مقاومت اسلامی و دفاع مقدس ملت ایران را یادآور شدند و یاد و خاطره علامه شهید سید حسن نصرالله را گرامی داشتند.

از جمله شاعران و آثارشان؛

محمدمهدی عبداللهی — «قصیده اقتدار»

محدثه آشتیانی — «از هفت خوان که می‌گذری…»

عبدالرحیم سعیدی‌راد — یاد رزمندگان کربلاهای ۴ و ۵

محمدرضا طهماسبی — شعر تاریخی و ایثار

محمود اکرامی‌فر — قطعه تصویری با رنگ‌های سرخ و سیاه

حمید هنرجو — «ایران عاشق»

عطیه‌سادات حجتی — شعر عاشقانه و حماسی

مینا شیرخان — شعر حماسی و ملی

شب شعر «قصیده اقتدار» با استقبال پرشور علاقه‌مندان برگزار شد و شاعران با قرائت آثار خود، بار دیگر یادآور اقتدار، ایثار و مقاومت ملت ایران شدند.