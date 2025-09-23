تاکید امام جمعه پارس آباد بر عفاف و حجاب در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پارس آباد با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: ضرورت توجه جدی به موضوع عفاف و حجاب در میان دانشآموزان و همچنین اقامه مستمر و باشکوه نماز در مدارس تاکید شود.
وی گفت: حجاب و عفاف مهمترین عامل برای تقویت بنیان خانواده است و سبب حفظ کرامت و ارزش زنان و مردان در جامعه میشود.
امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به ترویج ازدواج آسان، عنوان کرد: ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) یک الگو و نمونه برای همه جوانان ما به خصوص در نسلهای امروز باشد که با کلی خرج و مخارج به سر زندگی میروند.
حجت الاسلام باقری بنابی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها و جانفشانیهای شهدا و ایثارگران و جانبازان و همچنین یادآور سرافرازی و سربلندی مردم ایران اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختهای فرهنگی، هنری شهرستان پارسآباد ضروری است و دستگاههای فرهنگی نقش ویژهای در تحقق این مهم دارند و باید بستر فعالیت در این زمینه فراهم شود.
امام جمعه شهرستان پارسآباد گفت: درصدی از مالیات هزینههای شرکتهای دولتی برای ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی شهرستان با مدیریت شورای فرهنگ عمومی تخصصی یابد.
