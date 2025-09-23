تاکید امام جمعه پارس آباد بر عفاف و حجاب در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پارس آباد با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: ضرورت توجه جدی به موضوع عفاف و حجاب در میان دانش‌آموزان و همچنین اقامه مستمر و باشکوه نماز در مدارس تاکید شود.

وی گفت: حجاب و عفاف مهمترین عامل برای تقویت بنیان خانواده است و سبب حفظ کرامت و ارزش زنان و مردان در جامعه می‌شود.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به ترویج ازدواج آسان، عنوان کرد: ازدواج حضرت علی ( ع) و حضرت فاطمه ( س) یک الگو و نمونه برای همه جوانان ما به خصوص در نسل‌های امروز باشد که با کلی خرج و مخارج به سر زندگی می‌روند.

حجت الاسلام باقری بنابی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران و جانبازان و همچنین یادآور سرافرازی و سربلندی مردم ایران اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، هنری شهرستان پارس‌آباد ضروری است و دستگاه‌های فرهنگی نقش ویژه‌ای در تحقق این مهم دارند و باید بستر فعالیت در این زمینه فراهم شود.

امام جمعه شهرستان پارس‌آباد گفت: درصدی از مالیات هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی شهرستان با مدیریت شورای فرهنگ عمومی تخصصی یابد.