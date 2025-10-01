قلندری: سلامت روانی و اخلاقی دانش آموزان اردبیل تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح چهارشنبه در جلسه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان شهرستان اردبیل اظهار کرد: سلامت روانی اجتماعی و اخلاقی دانش آموزان به عنوان آینده سازان این سرزمین نیازمند مراقبت واقدام مشترک همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با بیان ضرورت مراقبت و اقدام مشترک همه دستگاه ها در سلامت روانی اجتماعی و اخلاقی دانش آموزان، افزود: نماد یک برنامه صرفاً اداری نیست بلکه یک نگاه تحول گرا است که مدرسه را از یک نهاد آموزشی صرف به یک پایگاه اجتماعی فعال و پاسخگو تبدیل می کند.

فرماندار اردبیل گفت: هیچ دانش آموزی در مواجهه با آسیب های اجتماعی و روانی خانوادگی نباید تنها بماند و این مهم بدون همکاری موثر همه دستگاه ها امکان پذیر نیست.

قلندری ادامه داد: باید از نگاه جزیره ای فاصله بگیریم و به سمت یه شبکه مراقبت اجتماعی حرکت کنیم. شبکه ای که هنرها و نقش خود را ایفا کند و اطلاعات به صورت امن و هدفمند تبادل و مداخله ها به موقع و موثر صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه همه دستگاه های متولی باید برای اجرای طرح نماد برای ساختن آینده ای امن تر، سالم تر، و انسانی تر برای فرزندان این دیار درکنار آموزش و پرورش باشد، برضرورت تشکیل کارگروه درشهرستان با عضویت همه دستگاه های متولی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک برای مدیران مدارس و کارشناسان مرتبط ادارات هماهنگی های بیشتر تاکید و خواستار مشارکت و همکاری شایسته همه دستگاه‌ها شد.