معاون فرماندار دیلم: ورزش همگانی بستر تقویت همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب‌فرد صبح دوشنبه در حاشیه همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی «گلگشت دیلم» که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، اظهار کرد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند شور، امید و همدلی است و ورزش همگانی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی، همبستگی و تعامل مثبت میان مردم و مسئولان ایفا کند.

معاون سیاسی فرماندار دیلم افزود: برگزاری این‌گونه برنامه‌ها با مشارکت گسترده خانواده‌ها و نهادهای شهری، نشان‌دهنده بلوغ اجتماعی مردم دیلم و روحیه بالای مشارکت در مسیر توسعه است.

وی بیان کرد: این اتفاقات کوچک اما اثرگذار، نماد عملی وفاق ملی در سطح محلی محسوب می‌شوند.

معاون سیاسی فرماندار دیلم همچنین خاطرنشان کرد: ورزش علاوه بر آثار جسمی و روانی، بستری برای گفت‌وگوی اجتماعی و نزدیکی اقشار مختلف مردم است، استمرار چنین برنامه‌هایی موجب ارتقای سلامت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش احساس تعلق به جامعه خواهد شد.

حاجب‌فرد در پایان با قدردانی از اداره ورزش و جوانان، شهرداری و شورای اسلامی شهر دیلم گفت: فرمانداری دیلم از هر اقدامی که منجر به افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم وحدت میان مردم شود، حمایت می‌کند و امیدواریم این روحیه شور و همبستگی در تمام برنامه‌های شهرستان تداوم یابد.