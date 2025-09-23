به گزارش خبرنگار مهر، در نشست کمیسیون علمی تخصصی با موضوع بررسی وضعیت اشتغال به تحصیل و ترک تحصیل در استان کردستان، که پیش از ظهر سه شنبه با حضور مدیران، نخبگان، اساتید دانشگاه و نمایندگان دستگاههای اجرایی و حمایتی برگزار شد، تصمیمات مؤثری برای کاهش آمار ترک تحصیل و جاماندگی دانشآموزان اتخاذ شد.
بازرس کل استان کردستان در این نشست ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، از تمامی دانشآموزان استان خواست تا در مسیر علمی خود موفق باشند و در عین حال بر لزوم توجه ویژه به مسئله ترک تحصیل تأکید کرد.
عیسی هواسی بر ضرورت برخورد علمی و کارشناسانه با موضوع ترک تحصیل تاکید کرد و گفت: باید در برابر این چالشها حساسیت بیشتری داشت.
هواسی به نقش مؤثر صنایع فعال استان در انجام مسئولیت اجتماعی درحل مشکلات مالی دانشآموزان جامانده از تحصیل اشاره کرد.
وی بیان کرد: آمارها نشان میدهد تعداد دانشآموزان جامانده از تحصیل در کردستان در مقطع متوسطه دوم بالاتر از میانگین کشوری است، با این حال نرخ ترکتحصیل استان پایینتر از میانگین ملی است و شهرستان بانه بیشترین سهم جاماندگان و ترکتحصیل را دارد و پس از آن سروآباد و مریوان قرار دارند.
هواسی تأکید کرد: طرح هدایت تحصیلی باید از دوره ابتدایی آغاز شود و استعدادیابی دانشآموزان از همان سنین پایه دنبال شود.
وی اضافه کرد: کاهش هزینههای آموزشی، تأمین ایابوذهاب و ملزومات تحصیلی نیز از دیگر راهکارهای کلیدی برای پیشگیری از ترکتحصیل است.
بازرس کل استان در پایان عنوان کرد: هدف نهایی کمیسیون علمی تخصصی، تمرکز بر چالشهای کلان آموزشی، مطالبهگری و پیگیری مصوبات است تا خروجیهای عملی و علمی منجر به کاهش جمعیت دانشآموزان جامانده و ترکتحصیل در کردستان شود.
بر اساس تصمیمات کمیسیون علمی تخصصی، کارگروهی ویژه برای بررسی علل و راهکارهای کاهش ترک تحصیل و جاماندگی در شهرستانهای بانه، مریوان، سقز و سروآباد که بیشترین آمار دانشآموزان جامانده از تحصیل را دارند، تشکیل شد.
این کارگروه تحت نظارت سازمان بازرسی کل استان و با همکاری دانشگاه کردستان، علل ترک تحصیل را به صورت میدانی و تخصصی بررسی کرده و نتایج را به مراجع ذیربط ارائه خواهد داد.
در این نشست، اساتید دانشگاه و مسئولان مرتبط، اصلیترین دلایل ترک تحصیل دانشآموزان را مشکلات معیشتی، فرهنگی و اجتماعی دانستند و بر لزوم همکاری نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای حمایتی در قالب نظام تکخدمتی تأکید کردند.
همچنین نقش رسانهها و نهادهای فرهنگی در ترویج فرهنگ علمآموزی و تشویق والدین به ادامه تحصیل فرزندان مورد تأکید قرار گرفت.
