رویداد فرهنگی «هفت روز، هفت روایت» در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رویدادهای فرهنگی و هنری با عنوان «هفت روز، هفت روایت» که از ۳۱ شهریور ماه آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، با محوریت روایتگری از زندگی و رشادت‌های سردار سرلشکر شهید داور یُسری و هفت شهید شاخص استان اردبیل، به بررسی ابعاد مختلف دفاع مقدس می‌پردازد.

مراسم افتتاحیه این برنامه روز سه‌شنبه، یکم مهر ماه، از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در سالن جلسات طبقه سوم خانه جوانان استان اردبیل برگزار شد. در این مراسم، غلامعلی دهقان، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و مسئول انجمن راویان انقلاب اسلامی، به عنوان کارشناس حضور داشت و به بیان خاطرات و تجربیات خود از دوران جنگ تحمیلی پرداخت.

حسین نصیری دبیر اجرایی و مجری این برنامه، هدف از برگزاری این رویداد را آشنایی نسل جوان با ایثارگری‌های رزمندگان اسلام و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، رویداد «هفت روز، هفت روایت» فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۱۲۹۵۶۹۳۱۲ تماس حاصل نمایند.