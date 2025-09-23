رویداد فرهنگی «هفت روز، هفت روایت» در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رویدادهای فرهنگی و هنری با عنوان «هفت روز، هفت روایت» که از ۳۱ شهریور ماه آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، با محوریت روایتگری از زندگی و رشادتهای سردار سرلشکر شهید داور یُسری و هفت شهید شاخص استان اردبیل، به بررسی ابعاد مختلف دفاع مقدس میپردازد.
مراسم افتتاحیه این برنامه روز سهشنبه، یکم مهر ماه، از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در سالن جلسات طبقه سوم خانه جوانان استان اردبیل برگزار شد. در این مراسم، غلامعلی دهقان، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و مسئول انجمن راویان انقلاب اسلامی، به عنوان کارشناس حضور داشت و به بیان خاطرات و تجربیات خود از دوران جنگ تحمیلی پرداخت.
حسین نصیری دبیر اجرایی و مجری این برنامه، هدف از برگزاری این رویداد را آشنایی نسل جوان با ایثارگریهای رزمندگان اسلام و تجدید پیمان با آرمانهای شهدا عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، رویداد «هفت روز، هفت روایت» فرصتی برای بازخوانی ارزشهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسلهای آینده است. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۹۱۲۹۵۶۹۳۱۲ تماس حاصل نمایند.
