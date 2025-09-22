به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ابراهیمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ترویج ورزش رأس ساعت ۸ صبح جمعه از جوار مزار شهدای گمنام آغاز شده و شرکتکنندگان مسیر یک و نیم کیلومتری را تا محل نمایشگاه رزمی فرهنگی دفاع مقدس طی خواهند کرد.
وی با اشاره به مشارکت گسترده خانوادهها در این رویداد ورزشی فرهنگی، افزود: هدف از برگزاری این برنامه، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام است.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل گفت: در پایان مراسم، به قید قرعه بیش از ۴۰ جایزه نقدی و غیرنقدی شامل دوچرخه، اسکوتر، کارت هدیه، لوازم ورزشی و بنهای خرید به شرکتکنندگان اهدا خواهد شد.
ابراهیمی ادامه داد: این همایش با مشارکت دستگاههای اجرایی و به همت هیأت ورزشهای همگانی استان اردبیل برگزار میشود.
نظر شما